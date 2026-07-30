Образовательная программа «Ключевые компетенции в работе с персоналом» завершилась в Нижнем Новгороде

«Для меня участие в этой программе — это не просто повышение квалификации, а возможность получить новые знания, взглянуть на свою работу по-новому и познакомиться с коллегами из своей и смежных сфер деятельности. Мы не только прослушали лекции от ведущих экспертов, но и на практике отработали инструменты, которые сразу можно внедрить в работу — это использование искусственного интеллекта, цифровая безопасность при работе с ним и современные подходы к построению HR-бренда. Эти темы оказались для меня новыми, свежими и невероятно актуальными», — отметила участница программы Кристина Артамонова.