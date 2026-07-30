Полномочия двух судей досрочно прекратили в Нижегородской области

Квалификационная коллегия судей Нижегородской области приняла решение о прекращении полномочий двух судей на внеочередном заседании 30 июля. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ККС.
Судья Сормовского районного суда Нижнего Новгорода Александр Головань покинул свой пост по собственному заявлению об отставке. В свою очередь, к судье Шахунского межрайонного суда Денису Пашкевичу применили дисциплинарное взыскание: его полномочия прекратили досрочно с лишением шестого квалификационного класса.
Кроме того, на заседании коллегии дали рекомендации на вакантную должность судьи Нижегородского областного суда и присвоили очередные квалификационные классы ряду региональных судей.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области судье дали условный срок за неправосудный приговор.