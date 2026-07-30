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Полномочия двух судей досрочно прекратили в Нижегородской области

Один из служителей фемиды ушел в отставку по собственному желанию, а второго лишили должности из-за дисциплинарного проступка.

Квалификационная коллегия судей Нижегородской области приняла решение о прекращении полномочий двух судей на внеочередном заседании 30 июля. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ККС.

Судья Сормовского районного суда Нижнего Новгорода Александр Головань покинул свой пост по собственному заявлению об отставке. В свою очередь, к судье Шахунского межрайонного суда Денису Пашкевичу применили дисциплинарное взыскание: его полномочия прекратили досрочно с лишением шестого квалификационного класса.

Кроме того, на заседании коллегии дали рекомендации на вакантную должность судьи Нижегородского областного суда и присвоили очередные квалификационные классы ряду региональных судей.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области судье дали условный срок за неправосудный приговор.