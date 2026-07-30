Полномочия двух судей досрочно прекратили в Нижегородской области

Судья Сормовского районного суда Нижнего Новгорода Александр Головань покинул свой пост по собственному заявлению об отставке. В свою очередь, к судье Шахунского межрайонного суда Денису Пашкевичу применили дисциплинарное взыскание: его полномочия прекратили досрочно с лишением шестого квалификационного класса.