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В Челябинске отремонтируют улицу Пионерскую

Дорога разгружает основные магистрали и формирует удобные маршруты для горожан.

Участок улицы Пионерской обновят в Челябинске в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городском комитете дорожного хозяйства.

Специалисты работают на участке от Комсомольского проспекта до проспекта Победы. Улица соединяет два крупнейших проспекта города, разгружая основные магистрали и формируя удобные маршруты для тысяч горожан.

В рамках работ устранены пучинистые грунты в рабочем слое земляного полотна, заменено покрытие проезжей части и тротуаров, нанесена горизонтальная разметка. В ближайшее время будут восстановлены газоны и установлены дорожные знаки. Работы планируют завершить до конца июля.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.