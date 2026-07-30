В Челябинске отремонтируют улицу Пионерскую

Участок улицы Пионерской обновят в Челябинске в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городском комитете дорожного хозяйства.
Специалисты работают на участке от Комсомольского проспекта до проспекта Победы. Улица соединяет два крупнейших проспекта города, разгружая основные магистрали и формируя удобные маршруты для тысяч горожан.
В рамках работ устранены пучинистые грунты в рабочем слое земляного полотна, заменено покрытие проезжей части и тротуаров, нанесена горизонтальная разметка. В ближайшее время будут восстановлены газоны и установлены дорожные знаки. Работы планируют завершить до конца июля.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.