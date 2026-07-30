В ночь на 31 июля на перекрестке улиц Суворова, Транспортной и Иркутской нанесут новую разметку

В Калининграде на перекрестке улиц Суворова, Транспортной и Иркутской в ночь с 30 на 31 июля дорожники нанесут новую разметку. Как сообщает пресс-служба городской администрации, с 8 до 12 часов 31 июля рабочие переключат светофоры и откроют дорожные знаки.