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В ночь на 31 июля на перекрестке улиц Суворова, Транспортной и Иркутской нанесут новую разметку

Светофор заработает в тестовом режиме.

В Калининграде на перекрестке улиц Суворова, Транспортной и Иркутской в ночь с 30 на 31 июля дорожники нанесут новую разметку. Как сообщает пресс-служба городской администрации, с 8 до 12 часов 31 июля рабочие переключат светофоры и откроют дорожные знаки.

«Изменения вводятся для увеличения пропускной способности магистрали, специалисты учли данные опыт включения и мониторинга ситуации, режим учитывает изменения интенсивности транспортных потоков по времени суток», — прокомментировали в мэрии.

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