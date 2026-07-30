В ночь на 31 июля на перекрестке улиц Суворова, Транспортной и Иркутской нанесут новую разметку

В Калининграде на перекрестке улиц Суворова, Транспортной и Иркутской в ночь с 30 на 31 июля дорожники нанесут новую разметку. Как сообщает пресс-служба городской администрации, с 8 до 12 часов 31 июля рабочие переключат светофоры и откроют дорожные знаки.
«Изменения вводятся для увеличения пропускной способности магистрали, специалисты учли данные опыт включения и мониторинга ситуации, режим учитывает изменения интенсивности транспортных потоков по времени суток», — прокомментировали в мэрии.
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