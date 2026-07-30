Денис Миронюк: Морское наследие представляет особую ценность для будущего России

Указом президента России Владимира Путина от 28 июня 2026 года № 457 Музей Мирового океана был отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации. Решение было принято накануне 80-летия Калининградской области, которое отмечалось 4 июля. В один из приездов в Калининград Михаил Пиотровский назвал наш музей «Морским Эрмитажем» — теперь сравнение справедливо не только в отношении фондовых коллекций, но и статуса музея в ряду ведущих учреждений культуры страны. Внутри музея мы считаем это признанием большой работы по сохранению морского наследия, а в качестве цели видим дальнейшее формирование морского сознания у общества, утверждение суверенитета России через призму морских побед и открытий, сохранение морского наследия для будущих поколений.