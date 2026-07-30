Денис Миронюк: Морское наследие представляет особую ценность для будущего России

Наша страна омывается 13 морями и имеет выход к трем океанам — Атлантическому, Тихому и Северному Ледовитому. Именно морские пути связывают запад и восток, север и юг, открывая для России дорогу к другим берегам и континентам. Это и является тем самым цивилизационным инструментом — особой ценностью. То, как мы сохраняем морское наследие Отечества, в самом широком его понимании — от традиций до кораблей-музеев, характеризует уровень развития нашего национального самосознания и видения будущего.
Указом президента России Владимира Путина от 28 июня 2026 года № 457 Музей Мирового океана был отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации. Решение было принято накануне 80-летия Калининградской области, которое отмечалось 4 июля. В один из приездов в Калининград Михаил Пиотровский назвал наш музей «Морским Эрмитажем» — теперь сравнение справедливо не только в отношении фондовых коллекций, но и статуса музея в ряду ведущих учреждений культуры страны. Внутри музея мы считаем это признанием большой работы по сохранению морского наследия, а в качестве цели видим дальнейшее формирование морского сознания у общества, утверждение суверенитета России через призму морских побед и открытий, сохранение морского наследия для будущих поколений.
Как правило, понятие морского наследия принято разделять на культурную и природную составляющие. Морское культурное наследие в своем материальном выражении — это морские музеи и исторические суда, памятники и мемориальные комплексы, маяки и гидротехнические сооружения, морские коллекции, архивы и библиотечные собрания. В нематериальном плане — это морские традиции, технологии и навыки, морское наследие в культуре и искусстве. Под морским природным наследием понимаются исторически значимые или особо охраняемые прибрежные территории, острова и даже акватории. Все это в комплексе нуждается в изучении и сохранении.
С позиций исторической традиции в нашей стране существует четкое понимание основных дат и событий, предопределивших сам термин морской истории России. 330 лет назад, по предложению Петра I, Боярская дума постановила «Морским судам быть…». Так был создан регулярный военно-морской флот, а Россия приобрела статус морской державы.
Наступивший в 90-е годы прошлого века период стал сложным для науки, флота и в целом для государства, но также привел к появлению тех, кто с утратой нашей страной ее статуса великой морской державы был не согласен.
Музей Мирового океана был основан в Калининграде 12 апреля 1990 года. Его «родителями» стали Министерство культуры РСФСР и Институт океанологии Академии наук СССР. Инициатива принадлежала выпускнице географического факультета Калининградского государственного университета Светлане Сивковой. Группа единомышленников объединилась, чтобы спасти легенду советской океанологии — научно-исследовательское судно «Витязь».
С тех пор за 36 лет своей небольшой по музейным меркам жизни Музей Мирового океана сумел стать крупнейшим в стране методическим центром по изучению, сохранению и представлению морского культурного и природного наследия России. Судьбоносным стало его появление на самом западе страны, в Калининграде — столице научного флота. История музея стала частью морской истории России.
Однажды разговаривая с директором Национального морского музея из Вальпараисо (Чили) услышал от него: «Многие в мире с большим уважением относятся к русскому флоту. А ведь именно русские моряки в 1816 году первыми с официальной миссией прибыли в Чили, оказали поддержку в освободительной борьбе против власти испанской короны».
Блестящие страницы в исследование карты мира, изменив своими открытиями траекторию развития многих государств, вписали кругосветчики Крузенштерн с Лисянским, Семен Дежнев, Седов и Невельской, конечно же, Витус Беринг. В 1820 году в ходе первой русской антарктической экспедиции Южный материк открыли и нанесли на карту русские мореплаватели Беллинсгаузен и Лазарев.
После Великой Отечественной войны наша страна и ее граждане не отказались от своей роли пионеров и первооткрывателей. В 1956 году первая советская антарктическая экспедиция построила станцию «Мирный», а ее результаты легли в основу будущего Договора об Антарктиде. В 1957 году советские ученые с борта «Витязя» промерили глубину самой глубокой точки Мирового океана — Марианской впадины. Снова первые. А затем новые достижения в военно-морском флоте, рыболовной промышленности и морских космических программах.
Морское наследие — это не только память о прошлом, но и живая связь поколений. Моряки у самолета-амфибии Бе-12 на территории Музея Мирового океана. Фото: Пресс-служба Музея Мирового океана.
Морские музеи способны выполнять значимую роль в продвижении культурного присутствия России на карте мира. Через предметы, истории дальних океанических походов и судьбы исследователей можно рассказать о вкладе нашей страны в мировую науку убедительнее любых деклараций.
Нельзя умалчивать о достижениях своих предков или уступать кому-то право рассказывать нашу историю за нас. Россия это не просто страна, но Цивилизация — многие столетия питавшая мировую культуру талантами. Необходимо сохранять морское наследие России и отстаивать свое право называться первыми не только на суше, но и на море.
Сегодня в нашей стране продолжаются исследовательские экспедиции, строятся новые суда, собираются важные научные данные. Но насколько обычные люди понимают их ценность и почему это важно для их повседневной жизни?
Необходимо сделать знания об океане, с которым связано будущее человечества, понятными и интересными для людей. В этом Музей Мирового океана видит еще одну свою ключевую задачу — выступить связующим звеном между обществом и учеными, перевести сложный язык академической науки на понятную каждому, даже ребенку, речь. Для этой работы в музее открываются новые корпуса и объекты.
Несомненно, тема сохранения морского наследия требует решения еще многих вопросов, в первую очередь законодательных и институциональных, где одному музею не справиться. Это правовое закрепление понятия «музейное судно», восстановление работы комиссий по морскому наследию в составе федеральных коллегий и региональных морских советов с обязательным включением в их состав представителей государственных морских музеев, определение четких правил отбора списываемой морской техники, возможной для музеефикации.
Музей Мирового океана готов стать площадкой для сбора представителей всех морских музеев и общественных объединений страны, научных институтов и профильных ведомств — чтобы вместе подготовить единый комплекс мер по сохранению морского наследия России.
Плавучий маяк «Ирбенский» и траулер СРТ-129 у «Планеты Океан» соединяют историю отечественного флота с современным музейным пространством. Фото: Пресс-служба Музея Мирового океана.