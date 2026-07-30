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На Куршской косе установили новое ограждение вокруг многоствольной сосны в Танцующем лесу

«В национальном парке лазать по деревьям можно только белкам», — отметили в пресс-службе.

В национальном парке «Куршская коса» установили новое ограждение вокруг многоствольной сосны на экологической тропе «Танцующий лес». Об этом сообщила пресс-служба нацпарка.

«В национальном парке лазать по деревьям можно только белкам», — отметили в пресс-службе, опубликовав фотографию обновленного ограждения.

Напомним, в декабре 2025 года Танцующий лес лишился одного из самых известных своих объектов — дерева-кольца. После сильного шторма оно треснуло и было демонтировано сотрудниками национального парка. В пресс-службе поясняли, что дерево давно погибло, а из-за процессов гниения древесина стала хрупкой и могла сломаться под воздействием ветра или при попытках посетителей забраться на него. Тогда в нацпарке также обращали внимание, что туристы продолжают нарушать запреты и залезать на деревья, несмотря на предупреждения. Спиленное дерево планировалось законсервировать и разместить в визит-центре национального парка в качестве экспоната.