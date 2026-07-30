Эксперт дал совет, что нужно делать для поступления в ведущие вузы России

Высокий балл ЕГЭ не гарантирует поступление, потому что ведущие российские вузы ищут не просто хорошо подготовленных выпускников школ, а людей с потенциалом к развитию и нестандартным мышлением. Об этом в четверг, 30 июля, сообщает РИА Новости, цитируя заместителя исполнительного директора Фонда развития физтех-школ Матвея Лихолипа.
«В 2026 году даже результаты на уровне 240−290 баллов не всегда позволяют пройти в престижные университеты. Ситуация, когда высокий балл ЕГЭ не гарантирует поступление, — не ошибка системы, а ее особенность. Ведущие вузы ищут не просто хорошо подготовленных выпускников, а людей с потенциалом к развитию и нестандартным мышлением. Олимпиады и интеллектуальные состязания сегодня — самый надежный способ продемонстрировать этот потенциал», — сказал Лихолип.
Эксперт отметил, что олимпиады проверяют способность решать задачи, которых ученик раньше не видел. Именно поэтому университеты так высоко ценят олимпиадные достижения, готовы давать за них дополнительные баллы и даже зачислять без вступительных испытаний.
«Олимпиадники создают отдельный приоритетный путь поступления, и даже высокобалльные результаты ЕГЭ не всегда позволяют занять первые позиции в рейтинге. На некоторых программах олимпиадники могут занимать все бюджетные места», — подчеркнул Лихолип.
Эксперт посоветовал будущим абитуриентам участвовать в олимпиадах, конкурсах и проектных интенсивах, чтобы получить конкурентное преимущество, которое может оказаться решающим.
Большинство калининградцев поддерживают идею засчитывать выпускникам лучший результат при пересдаче ЕГЭ, а не последний, как сейчас.