Эксперт дал совет, что нужно делать для поступления в ведущие вузы России

«В 2026 году даже результаты на уровне 240−290 баллов не всегда позволяют пройти в престижные университеты. Ситуация, когда высокий балл ЕГЭ не гарантирует поступление, — не ошибка системы, а ее особенность. Ведущие вузы ищут не просто хорошо подготовленных выпускников, а людей с потенциалом к развитию и нестандартным мышлением. Олимпиады и интеллектуальные состязания сегодня — самый надежный способ продемонстрировать этот потенциал», — сказал Лихолип.