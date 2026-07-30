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Семь школ не откроются после капремонта к 1 сентября в Нижегородской области

До завершения работ учащихся временно переведут в другие образовательные учреждения.

Источник: Нижегородская правда

Семь школ Нижегородской области не смогут начать новый учебный год в своих зданиях из-за продолжающегося капремонта. До завершения работ учащихся временно переведут в другие образовательные учреждения, сообщили корреспонденту сайта pravda-nn.ru в региональном министерстве образования.

Большинство школ, где сейчас идет капитальный ремонт и которые по графику должны открыться до 1 сентября 2026 года, готовятся принять учеников к началу учебного года. Приемка выполненных работ и проверка готовности образовательных учреждений состоятся в августе.

При этом ремонт продолжится в семи школах:

школе № 48 Нижнего Новгорода — ученики будут заниматься в школах № 11 имени Г. С. Бересневой и № 135;

школе № 123 Нижнего Новгорода — обучение организуют во втором корпусе этого же учреждения;

школе № 93 Нижнего Новгорода — учащихся распределят между школами № 172, № 69 и № 66;

школе № 76 Нижнего Новгорода — занятия будут проходить в школах № 26 и № 79 имени Н. А. Зайцева;

Большемокринской средней школе Кстовского округа — обучение продолжится в здании начальной школы;

средней школе № 1 Кстовского округа — учеников примут Большеельнинская школа и школа № 9;

школе № 11 Павлова — образовательный процесс организуют на базе школы № 10.

В министерстве подчеркнули, что для всех учащихся этих образовательных учреждений учебный процесс с 1 сентября будет организован в полном объеме, несмотря на продолжающиеся ремонтные работы.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что новая школа имени Молева в Дзержинске откроется 1 сентября.