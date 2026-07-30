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В Нижнем Новгороде вынесли приговор мужчине, расчленившему двух людей

В Нижнем Новгороде осудили на 18 лет расчленившего двух людей мужчину.

Источник: РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл — РИА Новости. Мужчина, зарезавший хозяйку квартиры и ее сожителя в Нижнем Новгороде и расчленивший их тела, осужден на 18 лет колонии строго режима за убийство с особой жестокостью, сообщает Нижегородский областной суд.

Судом установлено, что в августе 2025 года подсудимый в ходе конфликта с хозяйкой квартиры на улице Раевского, комнату в которой он арендовал, нанес женщине множественные удары ножом. После убийства подсудимый покинул квартиру, но вскоре вернулся и, поссорившись с сожителем хозяйки квартиры, нанес ему множественные удары металлической шваброй и ножом. Спустя несколько дней подсудимый расчленил трупы, упаковал их и спрятал головы потерпевших на крыше гаражей.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью). Вину подсудимый признал полностью.

«Приговором Нижегородского областного суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года», — говорится в сообщении.