В Нижнем Новгороде вынесли приговор мужчине, расчленившему двух людей

Судом установлено, что в августе 2025 года подсудимый в ходе конфликта с хозяйкой квартиры на улице Раевского, комнату в которой он арендовал, нанес женщине множественные удары ножом. После убийства подсудимый покинул квартиру, но вскоре вернулся и, поссорившись с сожителем хозяйки квартиры, нанес ему множественные удары металлической шваброй и ножом. Спустя несколько дней подсудимый расчленил трупы, упаковал их и спрятал головы потерпевших на крыше гаражей.