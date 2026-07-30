Транспортная угадайка на Ленинском: что не так с остановкой у гостиницы «Калининград»

На остановке возле гостиницы «Калининград» на Ленинском проспекте после реконструкции объединили городские, пригородные и междугородние маршруты. На месте это выглядит не как удобная пересадка, а как транспортная угадайка. На ситуацию обратили внимание жители во время прямого эфира с главой администрации Еленой Дятловой в четверг, 30 июля.
Горожане предложили вернуть старую схему: раньше у гостиницы было две остановки — отдельно для городских автобусов и троллейбусов, отдельно для пригородного и междугороднего транспорта. Дятлова пояснила, что внутри администрации по этому поводу была большая дискуссия, но в итоге остановочные пункты объединили.
По словам сити-менеджера, это сделали для упорядочения маршрутной сети, сокращения времени пересадок и более эффективной организации движения. Позже остановку должны оборудовать электронным табло с информацией о времени прибытия транспорта.
Дятлова признала, что к изменениям нужно привыкнуть. Если анализ пассажиропотока покажет, что старую схему стоит вернуть или внести дополнительные корректировки, этот вопрос рассмотрят.
Корреспонденты «Клопс» побывали на остановке и увидели, почему пассажиры жалуются.
Сам павильон стоит примерно в центре пункта высадки и посадки, длина которой около 60 метров. При этом автобусы часто останавливаются в начале «платформы» — там установлен знак. Другие, пытаясь объехать пробку из транспорта, встают ближе к концу. В итоге пассажирам приходится сперва высматривать нужный, а потом буквально бегать за автобусами.
Для молодых и быстрых это может быть просто раздражающей физкультурой. Для пожилых и маломобильных пассажиров — уже серьёзная проблема. К тому же легко пропустить нужный маршрут, а удастся ли сесть в следующий, не всегда понятно.
Есть и другая путаница. На павильоне указаны номера только городских маршрутов. Пригородные и междугородние автобусы там тоже останавливаются, но на схеме их нет. Для Калининграда это давняя проблема: человек может пропустить нужный транспорт, только потому, что его нет на указателе (то есть заранее человеку не подготовиться).
Некоторые водители междугородних автобусов продолжают работать по старой памяти и едут к тому месту, где раньше была посадка на межгород. Чтобы пассажиры не потерялись, шофёры жестами показывают: бежать нужно дальше. Люди бегут.
Часто автобусы и троллейбусы открывают двери в самом начале остановки — у знака. Бывает, что один-два до павильона вообще не доезжают. Третий или четвёртый уже не могут нормально подъехать, хотя визуально половина остановки остаётся пустой.
Отдельно стоит остановиться на пригородных и междугородних автобусах. У них другая логика работы: транспорт может стоять, пока салон не заполнится. В этот момент автобус блокирует полосу, городские маршруты не могут выехать, другие — подъехать. Пассажиры видят нужный автобус, но куда именно он встанет, предсказать трудно.
Из-за попыток сманеврировать водители начинают друг друга подрезать. Возникают аварийные ситуации. ДТП на этой остановке были и раньше, но после объединения маршрутов хаоса стало заметно больше.
После реконструкции этой части Ленинского проспекта убрали заездной карман. Такие решения действительно помогают общественному транспорту: автобусу проще вернуться в поток, он не застревает на выезде из кармана и меньше теряет время. Но сам по себе отказ от кармана — не цель, а инструмент. Он работает только тогда, когда остановка организована понятно и для транспорта, и для пассажиров.