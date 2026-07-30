Транспортная угадайка на Ленинском: что не так с остановкой у гостиницы «Калининград»

После реконструкции этой части Ленинского проспекта убрали заездной карман. Такие решения действительно помогают общественному транспорту: автобусу проще вернуться в поток, он не застревает на выезде из кармана и меньше теряет время. Но сам по себе отказ от кармана — не цель, а инструмент. Он работает только тогда, когда остановка организована понятно и для транспорта, и для пассажиров.