Два грандиозных астрономических события смогут увидеть нижегородцы 12 августа

Жители России смогут наблюдать максимальную активность метеорного потока Персеиды в ночь с 12 на 13 августа. Пик звездопада придется на время после полуночи, когда Земля пройдет через наиболее плотную часть шлейфа частиц кометы Свифта-Туттля. Врезаясь в нашу атмосферу на скорости более 50 км/с, эти космические пылинки сгорают, оставляя за собой яркие светящиеся следы. Это и есть Персеиды — один из самых зрелищных метеорных потоков года.