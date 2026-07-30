Два грандиозных астрономических события смогут увидеть нижегородцы 12 августа

Жители России смогут наблюдать максимальную активность метеорного потока Персеиды в ночь с 12 на 13 августа. Пик звездопада придется на время после полуночи, когда Земля пройдет через наиболее плотную часть шлейфа частиц кометы Свифта-Туттля. Врезаясь в нашу атмосферу на скорости более 50 км/с, эти космические пылинки сгорают, оставляя за собой яркие светящиеся следы. Это и есть Персеиды — один из самых зрелищных метеорных потоков года.
«После полуночи и до 4−5 часов утра Земля развернется к метеорному потоку своей “передней” стороной, и количество падающих звезд достигнет максимума — до 100 метеоров в час. При идеальных условиях — темном небе и отсутствии городской засветки — можно загадывать желания каждые полминуты», — рассказал декан физико-технологического факультета Мининского университета Николай Лапин.
Все метеоры будут вылетать из одной точки на небе, которая называется радиантом. В этот раз радиант находится в созвездии Персея — отсюда и название потока. Найдите на небе это созвездие, и вы увидите, как от него в разные стороны разлетаются звездные «иголки».
И главный бонус для наблюдателей: Луна как раз войдет в фазу новолуния.
«Ее свет совершенно не помешает рассмотреть даже самые слабые метеоры. Нас ждет по-настоящему темное, безлунное небо — лучшие декорации для этого космического спектакля», — добавляет ученый.
А в придачу к звездопаду — парад планет. Редчайшее выстраивание в одну линию, которое астрономы советуют увидеть каждому. За несколько часов до рассвета на небе одновременно появятся Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Они будут видны невооруженным глазом, но с биноклем — еще зрелищнее.
Что взять с собой на ночную встречу с космосом:
теплый плед и удобное раскладное кресло или туристическую пенку; термос с горячим чаем (августовские ночи уже прохладные); приложение-планетарий на смартфоне — оно поможет быстро найти Персея и планеты; и, конечно, список самых заветных желаний — поводов загадывать их будет предостаточно.