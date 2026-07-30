В Иркутской медицинской академии откроют отделение реабилитации

Отделение реабилитации откроют на базе Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования (ИГМАПО) — филиала Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО), сообщили в Министерстве здравоохранения Иркутской области. Работа отделения нацелена на выполнение задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
В отделении будет развернуто 5 коек дневного стационара неврологического профиля, 10 коек дневного стационара реабилитационных, а также амбулаторные мощности для консультативного приема и высокотехнологичной аппаратной реабилитации. Центр будет включен в единую схему маршрутизации пациентов наряду с Иркутским областным клиническим госпиталем ветеранов войн. Это обеспечит непрерывную реабилитационную помощь на всех этапах.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.