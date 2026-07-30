Белгородец получил срок 6,5 лет за хранение автоматов и пороха

Суд в Валуйском районе признал местного жителя виновным в незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ — до пяти лет лишения свободы), а также оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ — до четырех лет лишения свободы). Ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере 50 тыс. руб. Об этом сообщили в прокуратуре, источник «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах пояснил, что речь идет о Константине Щепуке.