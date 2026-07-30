Минтруда сказало, как попасть на альтернативную службу в Беларуси

Начальник управления организации работы государственной службы занятости населения и альтернативной службы Министерства труда и социальной защиты Сергей Кацко рассказал БелТА, как попасть на альтернативную службу в Беларуси и кто чаще всего проходит ее.
По словам специалиста, за 10 лет со времени вступления в силу закона об альтернативной службе на нее направлено 10 молодых людей. Общее правило такое, говорит Кацко:
«Альтернативщиком не становятся просто по желанию, для этого нужны глубокие религиозные убеждения, не позволяющие держать оружие или его изготавливать. Это определяет призывная комиссия».
Статистика говорит, что больше всего прошедших альтернативную службу (85 человек) из Гродненской области. В разрезе религий, которых молодые люди исповедовали, почти половина была христианами веры евангельской, а свидетели Иеговы — около 27%. Также спикер назвал евангельских христиан-баптистов и православных.
Обозначил Сергей Кацко и места работы альтернативщиков:
«Трудятся они прежде всего на объектах здравоохранения — это более 54%. Также задействованы пансионаты, территориальные центры социального обслуживания населения, объекты жилищно-коммунального и лесного хозяйства».
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