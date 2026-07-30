Минтруда сказало, как попасть на альтернативную службу в Беларуси

Статистика говорит, что больше всего прошедших альтернативную службу (85 человек) из Гродненской области. В разрезе религий, которых молодые люди исповедовали, почти половина была христианами веры евангельской, а свидетели Иеговы — около 27%. Также спикер назвал евангельских христиан-баптистов и православных.