Благодаря программе «Профессионалитет» в Нижегородском индустриальном колледже капитально отремонтируют общежитие

Как пояснили в министерстве образования Нижегородской области, в 2025 году образовательное учреждение вступило в программу «Профессионалитет» по направлению «Машиностроение». Это позволило колледжу поучаствовать и одержать победу в конкурсе на проведение капитального ремонта остальных площадей, не связанных с кластером, в частности, общежития.