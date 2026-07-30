Благодаря программе «Профессионалитет» в Нижегородском индустриальном колледже капитально отремонтируют общежитие

В Нижегородском индустриальном колледже капитально отремонтируют общежитие для студентов. Проведение работ стало возможным благодаря федеральной программе «Профессионалитет», которая включена в национальный проект «Молодежь и дети».
Как пояснили в министерстве образования Нижегородской области, в 2025 году образовательное учреждение вступило в программу «Профессионалитет» по направлению «Машиностроение». Это позволило колледжу поучаствовать и одержать победу в конкурсе на проведение капитального ремонта остальных площадей, не связанных с кластером, в частности, общежития.
«Федеральный проект “Профессионалитет” позволяет нам по-новому организовать процессы во всей системе среднего профессионального образования. Мы полностью пересмотрели образовательные программы, сделав ставку на подготовку специалистов, которые действительно востребованы нашими индустриальными партнерами. Благодаря организации образовательно-производственных кластеров колледжи и техникумы обретают “вторую жизнь”, превращаясь в масштабные региональные образовательные центры разных отраслей», — отметил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.
О том, как проводится капитальный ремонт общежития, рассказал директор Нижегородского индустриального колледжа Александр Никишин.
«В здании активно ведутся работы по замене коммуникаций, а также отделочные работы. Сейчас осуществляется укладка плитки, подготовка к окраске помещений, монтаж системы электроснабжения. Также началась подготовка к монтажу фасада. Разумеется, в общежитии будут установлены новые окна и двери», — сообщил руководитель образовательного учреждения.
Напомним, на сегодняшний день в Нижегородской области функционируют 16 кластеров «Профессионалитета», еще три кластера откроются в 2026 году. В 2027 году количество кластеров в регионе вырастет до 25.
Федеральный проект «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» нацелен на популяризацию среднего профессионального образования в стране, подготовку высококвалифицированных кадров для российской экономики. Национальные проекты реализуются по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина с 2025 года.