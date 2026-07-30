Ограничения против Дурова* не касаются Telegram, сообщил Росфинмониторинг

После психологической обработки граждан привлекали к участию в нападениях на силовиков и поджогах объектов транспорта, энергетики и связи. Начиная с июля прошлого года ФСБ в сотрудничестве с МВД и Следственным комитетом задержала 46 россиян в возрасте от 12 до 22 лет в 16 регионах. Тем, кто достиг возраста уголовной ответственности, предъявили обвинения и избрали меру пресечения.