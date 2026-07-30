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Ограничения против Дурова* не касаются Telegram, сообщил Росфинмониторинг

РИА Новости: ограничения Росфинмониторинга против Дурова не затронут Telegram.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Внесение Павла Дурова* в перечень террористов и экстремистов не затрагивает Telegram как платформу, сообщили РИА Новости в Росфинмониторинге.

«Указанные ограничения не распространяются на Telegram как юридическое лицо», — пояснил собеседник агентства.

Основателя мессенджера внесли в этот список ранее в четверг. Теперь в России ему запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

Накануне ФСБ России сообщила, что Дуров* объявляется в международный розыск. Ему предъявили обвинение по уголовному делу о содействии террористической деятельности.

По данным ведомства, администрация платформы не удалила каналы, используемые украинскими спецслужбами для подготовки терактов и массовых убийств. В частности, речь идет о сервисе знакомств «Дайвинчик**».

Как отмечается, киевские агенты под видом девушек знакомились с россиянами. Им отправляли фишинговые ссылки якобы для оплаты досуга или подарков, а те пересылали геолокацию «места встречи». После этого с ними связывались от лица сотрудников российских правоохранительных органов или Росфинмониторинга, убеждая, что средства поступили на счета ВСУ, а переданные координаты противник использовал для нанесения ударов.

После психологической обработки граждан привлекали к участию в нападениях на силовиков и поджогах объектов транспорта, энергетики и связи. Начиная с июля прошлого года ФСБ в сотрудничестве с МВД и Следственным комитетом задержала 46 россиян в возрасте от 12 до 22 лет в 16 регионах. Тем, кто достиг возраста уголовной ответственности, предъявили обвинения и избрали меру пресечения.

Совершенные ими преступления привели к многочисленным жертвам, в том числе среди женщин и детей, а также нанесли многомиллиардный ущерб, подчеркнули в ведомстве.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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