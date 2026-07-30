На телебашне в центре Нижнего Новгорода обновят краску

На время проведения работ нижегородцам рекомендуют не оставлять автомобили и по возможности не находиться на открытых участках рядом с телебашней. Специалисты предупреждают, что в зону разлёта частиц защитного покрытия и краски могут попасть припаркованные и проезжающие автомобили, здания и пешеходы.