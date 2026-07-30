На телебашне в центре Нижнего Новгорода обновят краску

В Нижнем Новгороде проведут плановую покраску телебашни. Работы будут выполняться в светлое время суток с 3 августа по 30 сентября, сообщили в дирекции Нижегородского областного радиотелевизионного передающего центра.
На время проведения работ нижегородцам рекомендуют не оставлять автомобили и по возможности не находиться на открытых участках рядом с телебашней. Специалисты предупреждают, что в зону разлёта частиц защитного покрытия и краски могут попасть припаркованные и проезжающие автомобили, здания и пешеходы.
Предупреждение касается территорий, прилегающих к улицам Белинского, Костина, Пушкина, Тимирязева, Крупской, Кулибина, Студёной, Новой и Короленко, а также района Сенного рынка.
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