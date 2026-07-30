Юные авторы со Ставрополья победили в конкурсе «Моя страна — моя Россия»

Конкурс проходит в рамках Года единства народов России. Победителями стали Ульяна Волошина из Георгиевска со сказкой «Степная колыбель» по мотивам ногайского фольклора, Арина Блажевич из села Кочубеевского с панно «Спящая царевна» и Алина Дрогина из Буденновска с портретом «Прекрасная Зарина из Древних Маджар». Также в число победителей вошли Полина Ткаченко и Виктор Пустозеров из села Кочубеевского с декоративными панно «Весняночка» и «Царица-гусляр». Их работы будут включены в ежегодный сборник сказок народов России.