Юные авторы со Ставрополья победили в конкурсе «Моя страна — моя Россия»

Объявлены победители специальной детской номинации «Сказки народов моей страны» XXIII сезона Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» Президентской платформы «Россия — страна возможностей», который проходит в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети». В число 100 победителей из 43 регионов вошли 5 юных авторов из Ставропольского края, сообщили в региональном правительстве.
Конкурс проходит в рамках Года единства народов России. Победителями стали Ульяна Волошина из Георгиевска со сказкой «Степная колыбель» по мотивам ногайского фольклора, Арина Блажевич из села Кочубеевского с панно «Спящая царевна» и Алина Дрогина из Буденновска с портретом «Прекрасная Зарина из Древних Маджар». Также в число победителей вошли Полина Ткаченко и Виктор Пустозеров из села Кочубеевского с декоративными панно «Весняночка» и «Царица-гусляр». Их работы будут включены в ежегодный сборник сказок народов России.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.