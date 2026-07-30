Губернатор Махонин: Пермский край подвергся самой массированной атаке БПЛА

Пермский край подвергся ~самой массированной атаке беспилотников с начала конфликта~, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. По его словам, накануне силы ПВО уничтожили 23 дрона, а 30 июля — еще 30. В результате отражения атаки незначительные повреждения получили два нежилых здания. Обломки одного из беспилотников упали на придомовой участок в Очерском районе. Пострадавших нет.