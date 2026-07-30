От ВДО до ОФЗ — как инвестировать и спекулировать на рынке долга

Во втором квартале 2026 года Банк России стал крупнейшим среди мировых ЦБ продавцом золота в мире: за три месяца он снизил свои запасы на 22 т., говорится в отчете Всемирного золотого совета. Серьезной проблемы в этом нет, объяснил промышленный эксперт Максим Худалов. «Эта цифра составляет 1% от запаса ЦБ в золоте. Второй момент — от российского производства цифра соответствует только 5−7%», — указал он. Более того, некоторое уменьшение запаса золота на фоне потребности в валюте является хорошим тактическим ходом со стороны регулятора.