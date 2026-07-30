От ВДО до ОФЗ — как инвестировать и спекулировать на рынке долга

[03:37] Среднесрочная стратегия Кирилла Захарова.
[06:47] Пессимизм по длинным ОФЗ.
[08:49] Что в портфеле гостя.
[13:56] Кого стоит избегать.
[15:24] «Проклятие» августа и рынок акций.
[31:08] Стоит ли идти в валюту.
[34:23] Золото: продажи ЦБ и прогнозы.
Текущий момент «абсолютно точно» является подходящим для входа на рынок облигаций, убежден автор проекта Zakharov Invest Кирилл Захаров. По его словам, «бежать сломя ноги» в высокодоходные облигации (ВДО) не стоит, поскольку этот сегмент требует тщательного изучения отчетности эмитентов, можно остановиться на качественных бумагах надежных эмитентов.
Если средняя ключевая ставка в 2027 году составит 10,5−12,5%, как прогнозирует ЦБ, то доходности долговых бумаг останутся двузначными, подчеркнул эксперт. Вместе с тем он не ожидает значительного смягчения денежно-кредитной политики Банка России на ближайшем горизонте, а этот «туман неизвестности» транслируется в повышенные доходности длинных ОФЗ. Такую конъюнктуру следует использовать для сокращения процентного риска, полагает Кирилл Захаров.
Август считается страшным месяцем для российской экономики — за последние 28 лет рубль падал в 20 случаях. Но индекс Мосбиржи, напротив, рос в 19 случаях, а падал только в девяти, рассказал замруководителя редакции «РБК Инвестиции» Глеб Каланов.
Во втором квартале 2026 года Банк России стал крупнейшим среди мировых ЦБ продавцом золота в мире: за три месяца он снизил свои запасы на 22 т., говорится в отчете Всемирного золотого совета. Серьезной проблемы в этом нет, объяснил промышленный эксперт Максим Худалов. «Эта цифра составляет 1% от запаса ЦБ в золоте. Второй момент — от российского производства цифра соответствует только 5−7%», — указал он. Более того, некоторое уменьшение запаса золота на фоне потребности в валюте является хорошим тактическим ходом со стороны регулятора.