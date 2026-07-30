Поле с пшеницей загорелось в Родионово‑Несветайском районе из‑за атаки БПЛА

Днём 30 июля средства противовоздушной обороны пресекли воздушную атаку над территорией Ростовской области. Беспилотные летательные аппараты были уничтожены в Таганроге, Батайске, а также в Родионово‑Несветайском и Мясниковском районах — об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
В Родионово‑Несветайском районе из‑за атаки загорелось поле с пшеницей. К настоящему моменту пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет.
В Таганроге специалисты‑сапёры обследовали места падения обломков дронов. Все городские службы функционируют в штатном режиме.
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