К 250-летию А. В. Ступина: в НГХМ открылась выставка «Арзамасская академия…»

Выставка «Арзамасская академия. К 250-летию со дня рождения основателя первой в России провинциальной частной художественной школы А. В. Ступина» (0+) торжественно открылась в НГХМ | РУССКОЕ ИСКУССТВО (Кремль, корпус 3) сегодня, 30 июля. С экспозицией ознакомился корреспондент ИА «Время Н».
Александр Васильевич Ступин (1776−1861) — выдающийся деятель русской культуры, художник и педагог. В своей школе живописи в Арзамасе он пытался учить юношество по системе, которая была принята Академией художеств, основанной в Петербурге в XVIII веке.
На выставке в Нижнем Новгороде представлено около 100 произведений живописи и графики из собраний Нижегородского государственного художественного музея, Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств и Арзамасского историко-художественного музея.
«Эта выставка позволяет вернуть в культурный обиход имя человека, сыгравшего значимую роль в истории русской культуры. Александр Васильевич — не только выдающийся педагог, но и по-настоящему достойная личность. Об этом свидетельствуют воспоминания его учеников и записи самого Ступина. Особого внимания заслуживает его патриотизм: он посвятил себя просвещению и распространению знаний о классическом искусстве в провинции, вдали от столичных центров. Мы стремились создать на выставке целостный образ Александра Васильевича: показать не только его достижения, но и рассказать о его семье, окружении, об учебном заведении, которое он основал, о его ориентирах и принципах», — рассказала куратор выставки, научный сотрудник отдела живописи второй половины XVIII — начала XIX вв. Государственной Третьяковской галереи Ирина Басова.
В ходе торжественного открытия министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова рассказала о планах по возрождению художественной школы Александра Ступина в Арзамасе — такое поручение дал глава региона Глеб Никитин. По словам Сухановой, реализация этого замысла — непростая, но амбициозная задача для области.
Министр отметила исключительную значимость фигуры Ступина: будучи известным столичным художником, он посвятил себя педагогике и подготовил свыше 150 учеников, творчество которых отличалось многообразием жанров.
«В Арзамасе уже несколько лет ведется работа по изучению наследия Александра Васильевича: реализуются различные проекты и исследовательские инициативы. Личность Ступина, безусловно, заслуживает глубокого изучения — его жизненный путь и вклад в искусство представляют большой интерес», — подчеркнула она.
Выставка в НГХМ развернулась в пяти залах и предлагает посетителям последовательно познакомиться с разными гранями жизни и творческого наследия Ступина и его учеников. Экспозиция начинается с рассказа о семье художника и судьбе его близких — в первом зале гости узнают о родных Ступина и его друзьях.
Особое место здесь занимает «Портрет художника А. В. Ступина с учениками» Николая Михайловича Алексеева. В ходе пресс-тура по экспозиции заведующая отделом отечественного искусства Нижегородского государственного художественного музея, куратор выставки Ольга Тихомирова рассказала, что в Арзамасской школе царила особенная, по-настоящему творческая атмосфера. Даже после кончины бессменного руководителя воспитанники с теплотой и благодарностью вспоминали его.
Следующий этап знакомства с выставкой погружает в атмосферу творческой мастерской. Во втором и третьем залах раскрыта учебная сторона деятельности Ступина: здесь можно узнать, как проходило обучение его учеников, а также провести параллели с системой преподавания в Петербургской академии художеств. В состав экспозиции, в частности, вошли учебные рисунки, созданные Ступиным и его воспитанниками.
Четвертый зал посвящен учителям Александра Васильевича и европейским художественным образцам, которые служили для них ориентиром.
Один из наиболее масштабных проектов Ступина — роспись Староярмарочного Спасского собора в Нижнем Новгороде. Этому заказу на выставке отведен отдельный небольшой раздел.
Известно, что Ступин выполнил огромное количество работ: до нас дошел подробный список созданных им иконостасов и расписанных церквей. Роспись Спасского собора, выполненная в 1820‑х годах, считается одним из самых значительных его заказов. Сам художник отмечал, что за эту работу он получил внушительное вознаграждение — десять тысяч рублей.
К сожалению, первоначальный облик интерьера Спасского собора не сохранился — до наших дней дошло лишь несколько предметов.
Среди сохранившихся работ — произведение Михаила Ивановича Скотти «Святой Александр Невский». Художник создал его для иконостаса собора уже после того, как Ступин завершил роспись стен и потолков.
«Особенностью иконостаса было то, что в нем использовались не традиционные иконы, а живописные полотна — их писали на холсте и картоне. Для этого иконостаса Скотти исполнил 28 образов, которые долгое время находились в соборе», — пояснила в беседе с журналистами Ольга Тихомирова.
Завершает экспозицию пятый зал — он подводит итоги работы Ступинской художественной школы. В нем представлены произведения наиболее талантливых учеников, чьи имена впоследствии вошли в историю русского искусства.
Так, среди воспитанников Ступинской школы выделяется Василий Егорович Раев — талантливый пейзажист. Получив свободу от крепостной зависимости, он уехал в Италию, где провел много лет; основу его творческого наследия составляют виды итальянской природы. В поздние годы Раев обратился к религиозной живописи.
Самым знаменитым выпускником школы Александра Ступина считается Василий Григорьевич Перов. На выставке представлено несколько его работ, в том числе хрестоматийное полотно 1871 года «Охотники на привале». Несмотря на внушительные размеры и вес, полотно временно покинуло постоянную экспозицию Третьяковской галереи — организаторам удалось добиться его предоставления для экспозиции. Произведение ярко раскрывает охотничью тему в творчестве мастера.
«Недавно картину отреставрировали. Более полувека к полотну не прикасались реставраторы, и со временем на нем лак заметно пожелтел. Специалисты удалили поверхностные загрязнения. Реставрация заметно изменила восприятие картины: цветовое решение неба стало совершенно иным, проступили позднеосенние ягодки, ярче заиграл колорит натюрморта на переднем плане. Рассматривая обновленное полотно, можно провести параллель с натюрмортами старых европейских мастеров. Несомненно, Перов был знаком с ними — в частности, во время поездки в Париж в 1860‑х годах», — рассказала заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи по научной работе, доктор искусствоведения Татьяна Юденкова.
Всего Третьяковская галерея для нижегородской выставки предоставила 20 картин — в основном это знаковые произведения, важные для коллекции.
«Среди экспонатов — ряд работ из собрания Павла Михайловича Третьякова. Выставка позволяет по‑новому взглянуть на собирательскую деятельность мецената: вероятно, Третьяков намеренно включал в свою коллекцию полотна учеников Ступинской школы. В то время эти художники могли считаться малоизвестными, но сам факт их присутствия в собрании Третьякова весьма показателен — и сегодня он заслуживает отдельного осмысления», — отметила искусствовед Юденкова.
Кроме произведений ступинцев, в экспозицию включены живописные работы учителей, друзей и современников Александра Васильевича — художников, оставивших заметный след в истории изобразительного искусства: В. К. Шебуева, А. Е. Егорова, А. Г. Варнека, К. П. Брюллова и других.
Любопытно, что до наших дней дошло всего четыре станковые картины, авторство которых связывают с Александром Васильевичем Ступиным, — и все они представлены на выставке. Среди них — пейзаж «Вид города Арзамаса» и три портрета (два из которых хранятся в Третьяковской галерее, а третий был недавно обнаружен, отреставрирован, подарен Арзамасскому музею и теперь впервые представлен широкой публике).
«Выставка, приуроченная к 250‑летию Александра Васильевича Ступина, — одно из важнейших событий года. Для музея и всего региона этот юбилей имеет особое значение: ведь именно с Арзамасской академии берет свое начало история художественных школ в российской провинции. Представленный проект — уникальный для музея: впервые удалось собрать столь масштабную экспозицию, посвященную Ступину и его ученикам. Проект отличает не только богатый подбор произведений, но и серьезная научная проработка темы. Надеемся, что выставка привлечет большое внимание публики», — резюмировал генеральный директор НГХМ Роман Жукарин.
Для посетителей выставка «Арзамасская академия. К 250-летию со дня рождения основателя первой в России провинциальной частной художественной школы А. В. Ступина» будет работать с 31 июля по 15 ноября.
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