К 250-летию А. В. Ступина: в НГХМ открылась выставка «Арзамасская академия…»

«Эта выставка позволяет вернуть в культурный обиход имя человека, сыгравшего значимую роль в истории русской культуры. Александр Васильевич — не только выдающийся педагог, но и по-настоящему достойная личность. Об этом свидетельствуют воспоминания его учеников и записи самого Ступина. Особого внимания заслуживает его патриотизм: он посвятил себя просвещению и распространению знаний о классическом искусстве в провинции, вдали от столичных центров. Мы стремились создать на выставке целостный образ Александра Васильевича: показать не только его достижения, но и рассказать о его семье, окружении, об учебном заведении, которое он основал, о его ориентирах и принципах», — рассказала куратор выставки, научный сотрудник отдела живописи второй половины XVIII — начала XIX вв. Государственной Третьяковской галереи Ирина Басова.