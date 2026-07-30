Волгоградцам назвали пути заражения гепатитом В и С

Как напомнили в облздраве, гепатитом В и С можно заразиться половым путем, а также в результате контакта с зараженной кровью. Такое может произойти при внутривенном употреблении наркотиков, а также во время косметических процедур — маникюре, пирсинге, татуаже, иглоукалывании. Инфекция может перейти также от матери к ребенку во время родов.