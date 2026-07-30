Главные новости к вечеру 30 июля 2026 года

Для лиц и организаций, включенных в данный перечень, установлен запрет на взаимодействие со СМИ, публикацию информации в интернете, проведение публичных акций, участие в выборах, а также на использование финансовых услуг, за исключением операций, связанных с уплатой налогов, выплатой зарплат и возмещением ущерба.