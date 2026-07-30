Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости к вечеру 30 июля 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 30 июля 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Основателя Telegram Павла Дурова* внесли в перечень террористов и экстремистов

Источник: Dave Bedrosian/Zuma/TASS

Для лиц и организаций, включенных в данный перечень, установлен запрет на взаимодействие со СМИ, публикацию информации в интернете, проведение публичных акций, участие в выборах, а также на использование финансовых услуг, за исключением операций, связанных с уплатой налогов, выплатой зарплат и возмещением ущерба.

В Москве по делу о растрате арестовали замглавы управления Минпромторга

Источник: Александр Щербак/ТАСС

Заместитель начальника управления беспилотных систем Минпромторга Алла Половченя и топ-менеджеры ГК «Эфко» арестованы в Москве. Мещанский суд отправил их в СИЗО по делу о хищениях при реализации проекта беспилотных систем «Транспорт будущего».

Правительство РФ продлило полный запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года

Источник: SERGEI ILNITSKY/EPA/TASS

Кабмин объявил о новом запрете на экспорт топлива из России для поддержания стабильности на внутреннем рынке. Ограничения касаются бензина, дизеля, судового топлива и газойлей и продлятся до конца января 2027 года.

ВС РФ освободили четыре населенных пункта в ДНР, Харьковской и Сумской областях

Источник: Александр Полегенько/ТАСС

По данным Минобороны РФ, группировка «Север» взяла под контроль Юрченково в Харьковской области, а также Могрицу и Малую Слободку в Сумской области. Подразделения «Центра» освободили Красноярское в ДНР.

Никол Пашинян анонсировал уход правительства в отставку

Источник: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Правительство Армении уходит в отставку в воскресенье, 2 августа. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Узнать больше по теме
Группировка войск «Север»: направление, символ, командующий и состав
Группировка войск «Север» — одно из оперативно-стратегических объединений Вооруженных сил России, принимающее участие в специальной военной операции. Была сформирована для выполнения задач на северном участке зоны боевых действий и объединяет соединения различных видов и родов войск. В материале — главное о ней.
Читать дальше