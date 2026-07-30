Главные новости к вечеру 30 июля 2026 года

Основателя Telegram Павла Дурова* внесли в перечень террористов и экстремистов
Для лиц и организаций, включенных в данный перечень, установлен запрет на взаимодействие со СМИ, публикацию информации в интернете, проведение публичных акций, участие в выборах, а также на использование финансовых услуг, за исключением операций, связанных с уплатой налогов, выплатой зарплат и возмещением ущерба.
В Москве по делу о растрате арестовали замглавы управления Минпромторга
Заместитель начальника управления беспилотных систем Минпромторга Алла Половченя и топ-менеджеры ГК «Эфко» арестованы в Москве. Мещанский суд отправил их в СИЗО по делу о хищениях при реализации проекта беспилотных систем «Транспорт будущего».
Правительство РФ продлило полный запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года
Кабмин объявил о новом запрете на экспорт топлива из России для поддержания стабильности на внутреннем рынке. Ограничения касаются бензина, дизеля, судового топлива и газойлей и продлятся до конца января 2027 года.
ВС РФ освободили четыре населенных пункта в ДНР, Харьковской и Сумской областях
По данным Минобороны РФ, группировка «Север» взяла под контроль Юрченково в Харьковской области, а также Могрицу и Малую Слободку в Сумской области. Подразделения «Центра» освободили Красноярское в ДНР.
Никол Пашинян анонсировал уход правительства в отставку
Правительство Армении уходит в отставку в воскресенье, 2 августа. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов