Воронежского бойца СВО незаконно уволили с работы

Участника СВО из Лискинского района Воронежской области незаконно уволили с работы. Как рассказали в прокуратуре Воронежской области, в феврале 2026 года мужчина заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился служить в зону СВО. Тем временем работодатель в одностороннем порядке принял решение рассчитать сотрудника, что является грубым нарушением его прав. По закону, за участниками СВО сохраняется рабочее место, если они не приняли решение об увольнении.