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В ростовском СК подведены итоги работы за 1 полугодие 2026 года

Об этом сообщает региональный Следком.

Под руководством исполняющего обязанности руководителя регионального следственного управления, генерал‑майора юстиции Станислава Юрьевича Ковалёва, прошло заседание коллегии. В мероприятии участвовали сотрудники аппарата управления и территориальных следственных отделов.

С докладами выступили заместитель руководителя контрольно‑следственного отдела Александр Дмитриевич Стрижак и и. о. руководителя отдела криминалистики Сергей Андреевич Потёмкин. Они представили отчёт о работе ведомства, озвучив достигнутые результаты и обозначив проблемные моменты.

За истекший период 2026 года следователи рассмотрели свыше 9,9 тысяч сообщений о преступлениях. Расследование завершено по более чем 1 000 уголовных дел, из них 850 дел направлены в суд — в том числе 583 дела о тяжких и особо тяжких преступлениях. Кроме того, раскрыто 53 преступления прошлых лет, среди которых 11 убийств и 2 случая причинения тяжкого вреда здоровью, повлёкших смерть потерпевшего.

Для возмещения ущерба и обеспечения исполнения судебных приговоров следствие ходатайствовало об аресте имущества обвиняемых — общая сумма арестованного имущества превысила 200 млн рублей.

По итогам заседания определены меры, которые помогут повысить эффективность работы следственного управления.