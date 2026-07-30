В ростовском СК подведены итоги работы за 1 полугодие 2026 года

За истекший период 2026 года следователи рассмотрели свыше 9,9 тысяч сообщений о преступлениях. Расследование завершено по более чем 1 000 уголовных дел, из них 850 дел направлены в суд — в том числе 583 дела о тяжких и особо тяжких преступлениях. Кроме того, раскрыто 53 преступления прошлых лет, среди которых 11 убийств и 2 случая причинения тяжкого вреда здоровью, повлёкших смерть потерпевшего.