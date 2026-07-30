В ростовском СК подведены итоги работы за 1 полугодие 2026 года

Под руководством исполняющего обязанности руководителя регионального следственного управления, генерал‑майора юстиции Станислава Юрьевича Ковалёва, прошло заседание коллегии. В мероприятии участвовали сотрудники аппарата управления и территориальных следственных отделов.
С докладами выступили заместитель руководителя контрольно‑следственного отдела Александр Дмитриевич Стрижак и и. о. руководителя отдела криминалистики Сергей Андреевич Потёмкин. Они представили отчёт о работе ведомства, озвучив достигнутые результаты и обозначив проблемные моменты.
За истекший период 2026 года следователи рассмотрели свыше 9,9 тысяч сообщений о преступлениях. Расследование завершено по более чем 1 000 уголовных дел, из них 850 дел направлены в суд — в том числе 583 дела о тяжких и особо тяжких преступлениях. Кроме того, раскрыто 53 преступления прошлых лет, среди которых 11 убийств и 2 случая причинения тяжкого вреда здоровью, повлёкших смерть потерпевшего.
Для возмещения ущерба и обеспечения исполнения судебных приговоров следствие ходатайствовало об аресте имущества обвиняемых — общая сумма арестованного имущества превысила 200 млн рублей.
По итогам заседания определены меры, которые помогут повысить эффективность работы следственного управления.