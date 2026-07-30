Всероссийские массовые соревнования по баскетболу пройдут в Иркутске

Всероссийские массовые соревнования по баскетболу 3×3 «Оранжевый мяч» состоятся в Иркутске в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Регистрация команд для участия уже началась, сообщили в Министерстве спорта Иркутской области.
Состязания проведут 8 августа, в День физкультурника, на площадке перед Дворцом спорта «Труд». Они будут приурочены к Году единства народов России. К участию допускаются мужские и женские команды в нескольких возрастных категориях: 2012 года рождения и младше, 2010-го и младше, 2008 года рождения и младше, 2007-го и старше.
В составе команды должно быть четыре человека. Обязательны допуск врача и личный подтвержденный профиль игрока в международной системе ФИБА 3×3. Регистрация проходит онлайн по ссылке. Открытие соревнований состоится в 9:00, награждение — в 14:00.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.