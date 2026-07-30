Всероссийские массовые соревнования по баскетболу пройдут в Иркутске

Состязания проведут 8 августа, в День физкультурника, на площадке перед Дворцом спорта «Труд». Они будут приурочены к Году единства народов России. К участию допускаются мужские и женские команды в нескольких возрастных категориях: 2012 года рождения и младше, 2010-го и младше, 2008 года рождения и младше, 2007-го и старше.