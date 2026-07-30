С 1 августа волгоградцы начнут жить по новым законам

С 6 августа волонтеры в сфере благоустройства получат право на государственную поддержку, включая гранты и субсидии. С этой же даты управляющие компании начнут штрафовать за недопуск операторов связи в многоквартирные дома. Размер санкции для юридических лиц составит от 100 до 500 тысяч рублей.