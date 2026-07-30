С 1 августа волгоградцы начнут жить по новым законам

С первого августа в Волгоградской области, как и в России, вступают в силу новые законы, которые напрямую коснутся кошелька граждан и правил работы управляющих компаний.
Работающим пенсионерам автоматически повысят пенсии, а летчикам и шахтерам пересчитают надбавки за вредность. Также изменения затронут волонтеров и сферу жилищно-коммунального хозяйства.
По данным Соцфонда России, с 1 августа накопительные пенсии вырастут на 17,3 процента, а срочные выплаты увеличатся на 19,32 процента. Перерасчет для работающих пенсионеров проведут автоматически на основе страховых взносов за прошлый год без необходимости личного обращения. Ежемесячные надбавки работникам угольной промышленности и гражданской авиации также проиндексируют.
С 6 августа волонтеры в сфере благоустройства получат право на государственную поддержку, включая гранты и субсидии. С этой же даты управляющие компании начнут штрафовать за недопуск операторов связи в многоквартирные дома. Размер санкции для юридических лиц составит от 100 до 500 тысяч рублей.
С 25 августа добровольцам предоставят дополнительный отпуск до 10 суток при болезни или смерти близких родственников.
Новые федеральные нормы начнут действовать по всей стране без исключений.
Ранее сообщалось об изменениях на Привокзальной площади Волгограда.