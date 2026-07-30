Власти Калининграда рассчитывают до конца года пройти экспертизу проекта капремонта Киевской

Ранее подготовить проект по Киевской хотели в 2023 году. Бывший глава города Андрей Кропоткин анонсировал скорый ремонт улицы. О реконструкции участка от «Киноленда» до Камской власти говорят уже несколько лет. В 2010 году привели в порядок первую часть дороги от трамвайного депо до Тихорецкой. Также участок от кинотеатра до улицы Морозова хотят оставить двусторонним.