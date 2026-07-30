Власти Калининграда рассчитывают до конца года пройти экспертизу проекта капремонта Киевской

Проект капитального ремонта улицы Киевской в Калининграде проходит экспертизу. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Дятлова во время прямой линии «ВКонтакте» в четверг, 30 июля.
Капитальный ремонт улицы Киевской остаётся в числе перспективных объектов развития улично-дорожной сети. В настоящее время реализация проекта зависит от обеспечения финансирования. Мы заходим в экспертизу сейчас с проектом капитального ремонта магистрали. Рассчитываем до конца года получить положительное заключение, — отметила Дятлова.
После этого власти будут искать источники финансирования работ. Администрация планирует обратиться за помощью к областному правительству.
«Пока же поддерживаем состояние улицы текущим ремонтом. Очередные работы стартовали 29 июля», — сказала Дятлова.
Капитальный ремонт улицы Киевской хотели начать ещё в 2025 году. В администрации Калининграда рассказывали, что там необходимо демонтировать рельсы и мостовую, обустроить коммуникации и заездные карманы, а также обновить проезжую часть и тротуары. Контракт с первым проектировщиком расторгли.
Ранее подготовить проект по Киевской хотели в 2023 году. Бывший глава города Андрей Кропоткин анонсировал скорый ремонт улицы. О реконструкции участка от «Киноленда» до Камской власти говорят уже несколько лет. В 2010 году привели в порядок первую часть дороги от трамвайного депо до Тихорецкой. Также участок от кинотеатра до улицы Морозова хотят оставить двусторонним.