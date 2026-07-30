Главные новости за 30 июля: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Воронежский облсуд 11 августа приступит к пересмотру приговора бывшему прокурору Семилукского района Вадиму Смирнову, осужденному год назад за злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) на два года колонии. Первый кассационный суд отменил предыдущее решение облсуда, который, в свою очередь, отменил приговор Рамонского райсуда из-за нарушений. Смирнов, ушедший на пенсию в 2023 году, вину не признает и находится на свободе.