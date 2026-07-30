«Ижавиа» с 1 августа не сможет выполнять коммерческие перевозки

При этом в Росавиации добавили, что все приобретенные билеты перевозчика остаются действительными. В целом на период до 1 февраля 2027 года было продано почти 46 тысяч билетов по направлениям из Ижевска в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Екатеринбург.