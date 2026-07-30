МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Авиакомпания «ИжАвиа» с 1 августа не сможет выполнять коммерческие перевозки и приостанавливает продажу билетов, говорится в сообщении Росавиации.
Ведомство в четверг аннулировало сертификат эксплуатанта «ИжАвиа».
«С 1 августа авиакомпания не сможет выполнять коммерческие перевозки и приостанавливает продажу билетов», — говорится в сообщении.
При этом в Росавиации добавили, что все приобретенные билеты перевозчика остаются действительными. В целом на период до 1 февраля 2027 года было продано почти 46 тысяч билетов по направлениям из Ижевска в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Екатеринбург.
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