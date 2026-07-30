Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «Ижавиа»

На данный момент на сайте «Ижавиа» для покупки доступны билеты только на 30 и 31 июля. Выбрать билеты на некоторые рейсы на сентябрь и октябрь можно, однако приобрести их нельзя: после выбора нужной даты и перехода в окно бронирования сайт отображает надпись «Мы не нашли рейсов на выбранные даты». Это, в частности, относится к рейсам из Сочи в Калининград на 9, 13, 16, 20, 24 и 27 июля.