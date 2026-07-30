Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «Ижавиа»

Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании «Ижавиа», сообщили в пресс-службе ведомства. Перевозчик не смог устранить нарушения в сфере безопасности полетов, пишут «Коммерсантъ» и «Известия» со ссылкой на источники.
«С 1 августа авиакомпания не сможет выполнять коммерческие перевозки и приостанавливает продажу билетов. Все приобретенные билеты перевозчика остаются действительными», — говорится в сообщении Росавиации.
Продажа билетов на рейсы с этой даты уже прекращена, а пассажиров, как пишет «Коммерсантъ», распределят между авиакомпаниями «Россия» и S7. Также будет доступен полный возврат стоимости билетов.
Авиакомпании предоставили несколько месяцев на устранение замечаний, однако, по информации источников «Известий», повторная инспекция, прошедшая в июле, показала, что ключевые нарушения устранены не были, а представленный перевозчиком план не удовлетворил регулятора.
На данный момент на сайте «Ижавиа» для покупки доступны билеты только на 30 и 31 июля. Выбрать билеты на некоторые рейсы на сентябрь и октябрь можно, однако приобрести их нельзя: после выбора нужной даты и перехода в окно бронирования сайт отображает надпись «Мы не нашли рейсов на выбранные даты». Это, в частности, относится к рейсам из Сочи в Калининград на 9, 13, 16, 20, 24 и 27 июля.
Ранее Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта «Ижавиа» до 28 июля после профилактической проверки производственной базы перевозчика. Ведомство предупредило, что, если выявленные нарушения не будут устранены к этому сроку, сертификат эксплуатанта будет аннулирован.
Во время проверки, проходившей с 31 марта по 13 апреля, специалисты Ространснадзора и Росавиации выявили нарушения воздушного законодательства. Среди прочего были зафиксированы факты допуска к полетам самолета, не прошедшего в полном объеме необходимое техобслуживание, ненадлежащее функционирование системы управления безопасностью полетов, нарушения при планировании работы экипажей и превышение норм рабочего времени персонала.
Перед принятием решения глава Росавиации Дмитрий Ядров встретился с руководством авиакомпании. На встрече обсуждались результаты проверки, после чего перевозчику рекомендовали представить четкий план устранения замечаний, пересмотреть подходы к управлению безопасностью полетов, провести внутренний аудит подразделений по поддержанию летной годности и техническому обслуживанию, а также выполнить необходимые структурные и кадровые изменения.
АО «Ижавиа» — базовый авиаперевозчик аэропорта Ижевска и 100-процентная собственность Удмуртской Республики. Компания ведет историю с 1944 года, выполняет регулярные и чартерные пассажирские перевозки по России, связывая Ижевск с Москвой, Санкт-Петербургом, Сочи, Калининградом, Екатеринбургом и другими городами.
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