Дом академиков Харитона и Негина в Сарове признали памятником истории

Здание находится по адресу: улица Зеленая, дом 1. Согласно нормативным документам, утвержденным ведомством, вокруг памятника установлены границы охранной зоны и специальный режим использования. На этой территории запрещено капитальное строительство, снос элементов и прокладка наземных коммуникаций. Разрешены только работы по сохранению и реставрации объекта.