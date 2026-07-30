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Дом академиков Харитона и Негина в Сарове признали памятником истории

Здание на улице Зеленой официально включили в единый госреестр объектов культурного наследия регионального значения.

Дом в Сарове, где жили и трудились выдающиеся советские ученые-академики Юлий Харитон и Евгений Негин, включен в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Об этом свидетельствует приказ Управления государственной охраны ОКН Нижегородской области, опубликованный на портале правовой информации.

Здание находится по адресу: улица Зеленая, дом 1. Согласно нормативным документам, утвержденным ведомством, вокруг памятника установлены границы охранной зоны и специальный режим использования. На этой территории запрещено капитальное строительство, снос элементов и прокладка наземных коммуникаций. Разрешены только работы по сохранению и реставрации объекта.

Ранее сообщалось, что четыре исторических здания продают за 35 млн рублей под Нижним Новгородом.