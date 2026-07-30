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Школьные каникулы и сроки учебного года утвердили в Казахстане

Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы.

Источник: Sputnik.kz

АЛМАТЫ, 30 июл — Sputnik. Школьные каникулы и сроки учебного года утвердили в Казахстане, сообщили в Минпросвещения республики.

2026−2027 учебный год начнется 1 сентября 2026 года и завершится 25 мая 2027 года.

Осенние каникулы пройдут с 26 октября по 1 ноября, зимние — с 28 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, весенние — с 22 по 28 марта 2027 года.

Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 8 по 14 февраля 2027 года.

Первая, вторая и четвертая четверти продлятся по 8 учебных недель, третья — 10 недель.