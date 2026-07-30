Скоро кончится лето: Август ещё не наступил, а россиян накрыла меланхолия по солнечным дням

Метерологи прогнозируют, что вторая половина лета в Московском регионе и соседних областях ожидается в границах климатической нормы, а местами даже теплее обычного. На температурный фон работает прогрев океанических вод и активизация явления Эль-Ниньо, что напрямую воздействует на атмосферную циркуляцию. Арктические циклоны принесли холод и затяжные осадки в начале сезона, однако средняя температура июня всё равно превысила норму, и в июле сохраняется аналогичная картина.