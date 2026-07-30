Фестиваль «Геш Ран Фест» в Кузбассе собрал более 600 любителей бега

Спортивный фестиваль «Геш Ран Фест» прошел 24−26 июля в Шерегеше Кузбасса, сообщили в региональном министерстве туризма. В этом году часть маршрутов была проложена по современной трассе, построенной при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Участниками события стали более 600 спортсменов из 12 регионов — от юных новичков до опытных атлетов. Программа включала детские забеги на 500 и 1000 метров, карнавальный забег FUN RUN, трейл-дистанции от 8 до 35 км и шоссейные забеги на 10 км и 21,1 км по трассе Шерегеш — Чугунаш.
Отметим, что в 2026 году в Кузбассе также пройдут чемпионат России по купольному пилотированию, фестиваль «Небофест», Кубок России по автомобильному спорту и другие события. Дополнят программу культурные мероприятия, в числе которых выставка «Русский импрессионизм» и фестиваль «Книжная площадь».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.