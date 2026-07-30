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Лерчек не признала вину в незаконном выводе денег

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, не признала вину по делу о незаконных валютных операциях, связанных с продажей фитнес-марафонов.

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, не признала вину по делу о незаконных валютных операциях, связанных с продажей фитнес-марафонов. Об этом она заявила в Гагаринском суде Москвы после оглашения обвинительного заключения.

До этого она говорила, что признает вину частично.

Суд ранее приостанавливал производство по делу из-за онкологического заболевания Чекалиной. Согласно заключению Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина, Лерчек прошла курс химиотерапии, однако медицинских препятствий для участия в заседаниях сейчас нет.

Лерчек и ее бывший муж Артем Чекалин обвиняются по статье о незаконном переводе денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. По версии следствия, при продаже фитнес-марафонов через интернет они заключали договоры с иностранной компанией, а деньги переводили на счета зарубежного банка, предоставляя в органы валютного контроля документы с недостоверными сведениями.

Следствие считает, что таким образом за пределы России было выведено около 251 млн рублей. Ранее Артем Чекалин был признан виновным по этому делу и получил семь лет колонии общего режима, а также штраф в размере 194,5 млн рублей.

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Биография Лерчек (Валерии Чекалиной)
Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, — российский блогер, предприниматель и инфлюенсер, получившая широкую известность благодаря социальным сетям и собственным онлайн-проектам. Подробности ее биографии — в материале.
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