Лерчек не признала вину в незаконном выводе денег

Лерчек и ее бывший муж Артем Чекалин обвиняются по статье о незаконном переводе денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. По версии следствия, при продаже фитнес-марафонов через интернет они заключали договоры с иностранной компанией, а деньги переводили на счета зарубежного банка, предоставляя в органы валютного контроля документы с недостоверными сведениями.