Какой сегодня праздник: Международный день спасателя на воде

День авокадо (часто его называют Всемирным или Международным днём авокадо) отмечают ежегодно 31 июля. Это неофициальный праздник, который придумали, чтобы популяризировать авокадо и рассказать о его пользе. В этот день по всему миру устраивают дегустации, мастер‑классы и конкурсы рецептов, а кафе и рестораны добавляют в меню специальные блюда с авокадо. Родина плода — Мексика. Там авокадо ценят уже много веков: ещё ацтеки считали его ценным продуктом. В авокадо много полезных жиров, калия, клетчатки и витаминов (например, E, K, группы B). Его любят сторонники здорового питания. Ботанически авокадо — это фрукт (точнее, односемянная ягода), хотя по вкусу и применению его часто используют как овощ.