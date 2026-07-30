Какой сегодня праздник: Международный день спасателя на воде

Международный день спасателя на воде отмечают ежегодно 31 июля. Праздник создан, чтобы отметить непростой труд спасателей и поблагодарить их за обеспечение безопасности людей на водоёмах. Его впервые отметили в 2020 году — инициаторами выступили энтузиасты, которые хотели привлечь внимание к важной и порой недооценённой работе пляжных спасателей. Спасатели на воде (их ещё называют пляжными спасателями) дежурят на морских и речных пляжах, в аквапарках и бассейнах: следят за обстановкой, предотвращают опасные ситуации, при необходимости вытаскивают тонущих и оказывают первую помощь.
День необычных музыкальных инструментов придумали, чтобы привлечь внимание к редким, старинным и экспериментальным инструментам и показать, насколько разнообразным может быть мир звуков. В этот день устраивают концерты, выставки, мастер‑классы: можно, например, послушать диджериду, попробовать сыграть на ханге или познакомиться с терменвоксом (на нём играют, не касаясь инструмента —только движениями рук возле антенн). Ханг (ханг‑драм) — металлический ударный инструмент с мягким, «космическим» звучанием. А еще существуют диджериду (длинная труба из эвкалиптового дерева, традиционный инструмент австралийских аборигенов) и гидравлофон (инструмент, где звук рождается из колебаний воды).
День авокадо (часто его называют Всемирным или Международным днём авокадо) отмечают ежегодно 31 июля. Это неофициальный праздник, который придумали, чтобы популяризировать авокадо и рассказать о его пользе. В этот день по всему миру устраивают дегустации, мастер‑классы и конкурсы рецептов, а кафе и рестораны добавляют в меню специальные блюда с авокадо. Родина плода — Мексика. Там авокадо ценят уже много веков: ещё ацтеки считали его ценным продуктом. В авокадо много полезных жиров, калия, клетчатки и витаминов (например, E, K, группы B). Его любят сторонники здорового питания. Ботанически авокадо — это фрукт (точнее, односемянная ягода), хотя по вкусу и применению его часто используют как овощ.