Клеточная терапия замедлила мышечную дистрофию Дюшенна на 65%

В испытании участвовали 106 добровольцев в возрасте от 10 до 22 лет. Им ежеквартально вводили культуры клеток на протяжении года. Учёные зафиксировали не только замедление деградации мускулатуры, но и улучшение работы сердца — у некоторых пациентов снизилось образование рубцовой ткани в миокарде.