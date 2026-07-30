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В Калининграде прекратила работу еще одна «Виктория» на улице Гайдара

Последним рабочим днем магазина стала среда, 29 июля.

В Калининграде прекратил работу супермаркет «Виктория» на улице Гайдара. Об этом «Новому Калининграду» сообщили местные жители.

По их словам, последним рабочим днем магазина стала среда, 29 июля. В настоящее время супермаркет закрыт для посетителей. Жители также отмечают, что этот магазин был одним первых объектов сети в городе и открылся еще в начале 2000-х годов.

Напомним, в конце июня стало известно о закрытии на реконструкцию супермаркета «Виктория» на Солнечном бульваре, более известного как «Виктория на Острове». Перед закрытием в магазине проходила распродажа остатков товаров, из-за чего у касс образовались очереди, а многие полки опустели. По данным арендаторов торгового центра, реконструкция должна занять около полугода.

Напомним, представители X5 Group, выкупившей сеть «Виктория» в августе 2023 года, заявляли, что при реконструкции магазинов планируется сохранить образ бренда. Как пояснял директор по взаимодействию с органами власти X5 Group Василий Пушкин, специально для Калининградской области был разработан формат «Пятёрочка XL», который «максимально должен обеспечить сохранение образа “Виктории” и того уровня качества, который был и поддерживался в торговых сетях».

В региональном министерстве экономического развития ранее отмечали, что переход магазинов «Виктория» к новому формату может быть связан с современными потребностями и экономическими соображениями, подчеркнув, что такие решения принимаются самими хозяйствующими субъектами и не находятся в зоне регулирования властей.

Калининградская торговая сеть «Виктория» была основана в начале 1990-х годов. В 2011 году её приобрела группа «Дикси», а в 2023-м — X5 Group, владеющая сетью «Пятёрочка».

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