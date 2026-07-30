Лерчек не признала вину по делу о валютных операциях по фитнес-марафонам

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) не признала вину в совершении незаконных валютных операций, связанных с продажей фитнес-марафонов. Об этом она заявила в Гагаринском суде Москвы 30 июля после оглашения обвинительного заключения, сообщил ТАСС.
«После оглашения обвинительного заключения Чекалина заявила о непризнании вины и сказала, что ей не понятно обвинение», — рассказал источник в суде агентству.
Ранее на первом процессе, приостановленном из-за онкологии обвиняемой, она частично признавала вину. Суд возобновил рассмотрение дела после ответа из НМИЦ онкологии им. Блохина о том, что Чекалина прошла химиотерапию, противопоказаний для участия в заседаниях нет.
Валерия Чекалина обвиняется по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ — валютные операции с использованием подложных документов. По версии следствия, она и её муж, Валерий Чекалин, продавали марафоны через интернет, заключали договоры с иностранной фирмой и направляли оплату в зарубежный банк, предоставляя в контролирующие органы ложные сведения. Таким образом за границу вывели порядка 251 млн рублей.
В апреле Артёма Чекалина приговорили к семи годам колонии и штрафу 194,5 млн рублей. Процесс против Лерчек продолжается.