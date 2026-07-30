Лерчек не признала вину по делу о валютных операциях по фитнес-марафонам

Валерия Чекалина обвиняется по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ — валютные операции с использованием подложных документов. По версии следствия, она и её муж, Валерий Чекалин, продавали марафоны через интернет, заключали договоры с иностранной фирмой и направляли оплату в зарубежный банк, предоставляя в контролирующие органы ложные сведения. Таким образом за границу вывели порядка 251 млн рублей.