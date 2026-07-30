Эксперт Курочкин: РФ не отключат от глобального интернета из-за решения Финляндии

Решение Финляндии прекратить обслуживание опор линий электропередачи с размещенными на них кабелями связи не приведет к изоляции России от глобального интернета. Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности Координационного совета некоммерческих организаций Алексей Курочкин.
— Ничего страшного не произойдет. Да, через этот канал проходит около 30 процентов российского трафика, но это не означает, что страна останется без связи. Трафик просто перенаправят по другим маршрутам. Альтернативные каналы есть, и они работают, — отметил специалист.
По словам Курочкина, Россия может использовать каналы через Белоруссию и Азию. При этом на скорости интернета ситуация почти не отразится, передает телеканал «Москва 24».
23 июля Министерство цифрового развития РФ предупредило, что некоторые российские сайты могут некорректно открываться или выдавать предупреждения о «небезопасном соединении» при использовании иностранных браузеров (Chrome, Safari, Edge). Причина кроется в массовом отзыве зарубежных SSL-сертификатов.