В Прикамье число пострадавших от клещей резко снижается две недели подряд

В Пермском крае в последние дни клещам явно не фартит. Пермяки все меньше ходят в лес и стараются найти спасение от жары на пляжах или дома. По данным краевого Роспотребнадзора, в регионе вторую неделю подряд наблюдается резкий спад обращений пострадавших от присасывания опасных насекомых.