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В Прикамье число пострадавших от клещей резко снижается две недели подряд

Случаи присасывания насекомых сокращаются из-за погодных условий в регионе.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае в последние дни клещам явно не фартит. Пермяки все меньше ходят в лес и стараются найти спасение от жары на пляжах или дома. По данным краевого Роспотребнадзора, в регионе вторую неделю подряд наблюдается резкий спад обращений пострадавших от присасывания опасных насекомых.

В конце июля за помощью к медикам обратились 212 жителей Прикамья, неделей ранее 270. По состоянию на 29 июля, с начала года поступило 16 032 обращения, включая 2 394 — от детей.

Уменьшилось и количество зараженных клещей: 37,9% пришлось заражения иксодовым клещевым боррелиозом; 3,1% — моноцитарным эрлихиозом человека; 0,7% — клещевым вирусным энцефалитом; 0,4% — гранулоцитарным анаплазмозом человека.

По-прежнему опасными для посещений остаются леса с 62,3% случая присасывания клещей; 25% — индивидуальных садовых и дачных участков; 10,8% — придомовой территории. Наибольшее число пострадавших от клещей: в Пермском округе — 2 140 обращений, Перми — 1 579, Добрянский округ — 1 111.

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