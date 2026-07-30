В УЕФА объявили бойкот турнирам ФИФА из-за планов Инфантино продать долю ЧМ

— Недопустимо и безответственно, что предложение, имеющее столь важное значение для футбола, было разработано втайне и доведено до грани одобрения без каких-либо содержательных консультаций с теми, кому поручено управлять игрой. Это отказ ФИФА от своих обязанностей как хранителя мирового футбола, — говорится в тексте заявления.