В УЕФА объявили бойкот турнирам ФИФА из-за планов Инфантино продать долю ЧМ

Все 55 членов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение бойкотировать турниры Международной федерации футбола (ФИФА) после планов ее президента Джанни Инфантино продать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам. Об этом в четверг, 30 июля, сообщили в пресс-службе союза.
В УЕФА подчеркнули, что чемпионат мира нельзя рассматривать как инвестиционный продукт, поскольку он выступает одним из величайших спортивных наследий футбола, которое создавали на протяжении поколений силами игроков, национальных команд и болельщиков со всех континентов.
— Недопустимо и безответственно, что предложение, имеющее столь важное значение для футбола, было разработано втайне и доведено до грани одобрения без каких-либо содержательных консультаций с теми, кому поручено управлять игрой. Это отказ ФИФА от своих обязанностей как хранителя мирового футбола, — говорится в тексте заявления.
Кроме того, такое решение испортит футбол и превратит его в «игрушку для частных инвесторов», передает сайт УЕФА.
28 июля член Палаты представителей Конгресса США Джейми Раскин начал расследование в отношении Джанни Инфантино и попросил его раскрыть детали своих связей с Белым домом и президентом США Дональдом Трампом.