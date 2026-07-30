Стала известна возможная причина массового блэкаута в Грузии

Причиной масштабного отключения электроэнергии в Грузии 24 июля стало отделение энергосистемы страны от энергосистемы Азербайджана. Это следует из промежуточного отчёта Национальной комиссии Грузии по регулированию энергетики и водоснабжения.
Как говорится в документе, в ночь на 24 июля грузинская энергосистема работала параллельно с азербайджанской через 330-киловольтные линии электропередачи. Однако в 00:10:49 произошло разделение, после чего энергосистема Грузии перешла в изолированный режим. Вслед за этим началось падение частоты и напряжения, которые достигли критической отметки, вызвав каскадные отключения электростанций и потребителей. В результате энергосистема полностью обесточилась.
Комиссия настаивает на дополнительном изучении двух факторов: что именно стало причиной отделения от энергосистемы Азербайджана, и способна ли грузинская система работать автономно в подобных условиях.
Ранее KP.RU писал, что 24 июля без света остались Тбилиси и Батуми, на следующий день блэкаут повторился уже по всей стране. Остановились поезда, в столице пропало водоснабжение, а аэропорты перешли на резервные генераторы.