Стала известна возможная причина массового блэкаута в Грузии

Как говорится в документе, в ночь на 24 июля грузинская энергосистема работала параллельно с азербайджанской через 330-киловольтные линии электропередачи. Однако в 00:10:49 произошло разделение, после чего энергосистема Грузии перешла в изолированный режим. Вслед за этим началось падение частоты и напряжения, которые достигли критической отметки, вызвав каскадные отключения электростанций и потребителей. В результате энергосистема полностью обесточилась.