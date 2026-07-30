Основатель ГК «Эфко» Валерий Кустов арестован за махинации с беспилотниками

30 июля Мещанский суд Москвы с небольшим интервалом рассмотрел два ходатайства следственного департамента МВД об аресте председателя совета директоров и основателя ГК «Эфко» Валерия Кустова и гендиректора этой компании Евгения Ляшенко. Оба были задержаны сотрудниками ФСБ по подозрению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Позже следствие инкриминировало им совершение данного преступления. Оснований отказать следователю в избрании фигурантам самой строгой меры пресечения судья Мария Мельникова не нашла. А почему — осталось за кадром, так как журналистов не пустили не только на сами заседания, но даже на оглашение судебных решений. Было видно только, что на заседание по делу Кустова в зал поочередно пригласили несколько человек. По некоторым данным, это были свидетели со стороны защиты.