В Усолье-Сибирском Приангарья появится современная модельная библиотека

Модернизацию библиотеки-филиала № 5 Усольской городской централизованной библиотечной системы проводят при поддержке нацпроекта «Семья» в Усолье-Сибирском. Об этом сообщили в Министерстве культуры и архивов Иркутской области.
Концепция библиотеки — универсальное пространство с четырьмя залами: «Гринвич-холл» — центральная зона с удобной навигацией и стеллажами, «Арт-Меридиан» — творческая мастерская с 3D-принтером и VR-очками, «Меридиан 360» — трансформируемое пространство для лекций, мастер-классов и кинопоказов, а для детей создадут «Игровую параллель» с интерактивным полом.
В здании уже выполнена внутренняя отделка, обновлено электрическое оборудование, освещение, идет сборка мебели и расстановка книг. В фонды поступило 3778 новых изданий, также в учреждении установят компьютеры и мультимедийное оборудование. Открытие планируется 30 сентября.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.