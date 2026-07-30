В Краснооктябрьском округе засняли краснокнижного сурка, выбирающегося из норы

В Краснооктябрьском округе сняли на видео краснокнижного сурка, выбирающегося из норы. Его успел заметить охотинспектор. Кадрами поделились в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.
В регионе обитает около 1,5 тысячи особей степного сурка, или байбака. Этот вид занесен в Красную книгу Нижегородской области и находится под строгой охраной.
В основном байбаки обитают на юге региона — в Краснооктябрьском, Сеченовском и Лукояновском округах. Большинство их поселений находится на особо охраняемых природных территориях. Степные сурки живут колониями и предупреждают сородичей об опасности. Заметив угрозу, зверек издает пронзительный свист, а если опасность приближается к норе, громко кричит и скрывается под землей. Услышав тревожный сигнал, остальные сурки также быстро прячутся в своих убежищах.
Охота на степного сурка в Нижегородской области запрещена. За незаконную добычу краснокнижного животного нарушителям грозит штраф в размере около 50 тысяч рублей.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что любопытный заяц вышел к машине охотинспектора в Воротынском районе.