В Краснооктябрьском округе засняли краснокнижного сурка, выбирающегося из норы

В основном байбаки обитают на юге региона — в Краснооктябрьском, Сеченовском и Лукояновском округах. Большинство их поселений находится на особо охраняемых природных территориях. Степные сурки живут колониями и предупреждают сородичей об опасности. Заметив угрозу, зверек издает пронзительный свист, а если опасность приближается к норе, громко кричит и скрывается под землей. Услышав тревожный сигнал, остальные сурки также быстро прячутся в своих убежищах.