Член ОП РФ Машаров: самозапрет на азартные игры станет защитой от лудомании

С 1 сентября россияне смогут устанавливать самозапрет на участие в азартных играх. Член Общественной палаты РФ, руководитель Центра правовой поддержки пострадавших от дистанционного мошенничества Евгений Машаров рассказал, почему механизм важен, но требует доработки. Об этом пишет mk.ru.
«Появление возможности установления самозапрета на азартные игры, безусловно, имеет важное социальное значение. На практике человек не сможет в течение срока, указанного в поданном им заявлении, делать ставки на спорт в официальных букмекерских компаниях или играть в официально разрешённых в РФ игорных зонах», — поделился Машаров.
Новый механизм может стать дополнительной защитой для людей, которые понимают, что теряют контроль над азартными играми. Оформить запрет можно будет через МФЦ или портал «Госуслуги», после чего информация попадет в специальный перечень отказавшихся от участия в азартных играх.
При этом эксперты предупреждают, что лудоманы часто ищут способы обойти ограничения. Самозапрет не будет распространяться на нелегальные онлайн-казино и зарубежные игровые площадки, поэтому человек с зависимостью все равно может попытаться продолжить делать ставки через другие сервисы.
Ранее стало известно, что до 12% взрослого населения России могут страдать от игровой зависимости. Причем чаще всего с проблемой сталкиваются мужчины в возрасте от 25 до 44 лет.