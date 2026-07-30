Член ОП РФ Машаров: самозапрет на азартные игры станет защитой от лудомании

Новый механизм может стать дополнительной защитой для людей, которые понимают, что теряют контроль над азартными играми. Оформить запрет можно будет через МФЦ или портал «Госуслуги», после чего информация попадет в специальный перечень отказавшихся от участия в азартных играх.