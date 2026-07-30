Почему молодые волгоградцы все чаще возвращаются домой из Москвы

— Мне действительно повезло и с преподавателями, которые учили меня тому, что реально пригождается в работе каждый день, и с одногруппниками. Но, знаете, что самое удивительное. Вопросы «Почему не уехала?» я часто слышу до сих пор, — улыбается волгоградка. — Честно говоря, не знаю, что хотят услышать в ответ. У каждого из нас свои цели, и достигаем мы их разными путями. На вопрос, зачем осталась, у меня всегда встречный вопрос: «Зачем уезжать?». Если для человека в этом есть смысл — например, отучиться на профессию мечты он может только в другом городе или просто жаждет жить в другом месте, то конечно. Но лично для меня в Волгограде было и есть все то, что необходимо для комфортной жизни. Вот и все!